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13 мая, 11:20

Учёные выяснили, какой хлеб станет полезнее, если его замораживать

Доктор Павлова: Домашний хлеб станет полезнее при заморозке

Хлеб может стать полезнее, если его хранить в холодильнике. Однако есть один немаловажный нюанс. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование учёных.

"При выпекании хлеба крахмал проходит желатинизацию. Благодаря такой форме он легче переваривается, а глюкоза быстрее усваивается. Что не очень хорошо, ведь тогда уровень инсулина сильно повышается. Человека начинает терзать голод, он стремительнее набирает вес", — отметила Павлова в своём телеграм-канале.

Заморозка в свою очередь обращает желатинизированный крахмал в устойчивый, который сложнее переваривается и менее активно отдаёт сахара. В результате риск инсулинового скачка снижается. При этом замораживание в два раза эффективнее, чем обычное охлаждение в холодильнике, отметила эксперт.

Однако этот метод работает не со всеми хлебобулочными изделиями, а только с домашней выпечкой. Причина, по всей видимости, заключается в ингредиентах и способах приготовления, пояснила Павлова. Врач не исключила, что среди промышленного хлеба также есть подходящие для заморозки варианты, но у учёных пока нет ответа на этот вопрос.

"Я же рекомендую есть цельнозерновой хлеб. В нём не так много углеводов, как в обычном белом. Одного кусочка в приём пищи вполне достаточно", — заключила доктор.

Назван трюк с хлебом, который избавит от вечного чувства голода
Назван трюк с хлебом, который избавит от вечного чувства голода

Ранее эксперт подсказала, как рассчитать ежедневную норму хлеба, чтобы не растолстеть. Отказываться от этого продукта категорически не рекомендуется, потому что он необходим человеку для хороших нейронных связей и стабильной работы мозга.

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Shutterstock / FOTODOM

Мирон Сидоров
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