Учёные выяснили, какой хлеб станет полезнее, если его замораживать

Хлеб может стать полезнее, если его хранить в холодильнике. Однако есть один немаловажный нюанс. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование учёных.

"При выпекании хлеба крахмал проходит желатинизацию. Благодаря такой форме он легче переваривается, а глюкоза быстрее усваивается. Что не очень хорошо, ведь тогда уровень инсулина сильно повышается. Человека начинает терзать голод, он стремительнее набирает вес", — отметила Павлова в своём телеграм-канале.

Заморозка в свою очередь обращает желатинизированный крахмал в устойчивый, который сложнее переваривается и менее активно отдаёт сахара. В результате риск инсулинового скачка снижается. При этом замораживание в два раза эффективнее, чем обычное охлаждение в холодильнике, отметила эксперт.

Однако этот метод работает не со всеми хлебобулочными изделиями, а только с домашней выпечкой. Причина, по всей видимости, заключается в ингредиентах и способах приготовления, пояснила Павлова. Врач не исключила, что среди промышленного хлеба также есть подходящие для заморозки варианты, но у учёных пока нет ответа на этот вопрос.

"Я же рекомендую есть цельнозерновой хлеб. В нём не так много углеводов, как в обычном белом. Одного кусочка в приём пищи вполне достаточно", — заключила доктор.