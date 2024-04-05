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5 апреля, 11:20

Эксперт подсказала, как рассчитать ежедневную норму хлеба, чтобы не растолстеть

Эксперт "Роскачества" Завьялова: Хлеб — продукт калорийный, но необходимый

Важный фактор при приёме хлеба — это физические нагрузки. Если человек ведёт активный образ жизни, то ему разрешено употреблять до 300–350 граммов хлеба в день — это приблизительно полбуханки. Об этом рассказала эксперт "Роскачества" Наталья Завьялова в интервью телеканалу "360".

"Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, всё время сидите за компьютером, в день достаточно 150 граммов хлеба, не больше. Иначе вы начнёте толстеть", добавила специалист.

Завьялова рекомендует ни в коем случае не отказываться от хлеба, потому что он необходим человеку для хороших нейронных связей и стабильной работы мозга. Однако рацион питания всё равно должен быть сбалансированным.

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Ещё одно заблуждение связано с употреблением хлебцев для снижения веса. На деле этот популярный среди фитнес-диетологов продукт содержит гораздо больше калорий, чем обычный хлеб. При этом, чтобы похудеть, необязательно отказываться от хлеба. Как рассказывал Life.ru, лучше убрать из рациона сдобные изделия, потому что в их составе помимо муки обычно присутствует лишний жир.

Обложка ©

Unsplash / Jonathan Pielmayer

Каринэ Гевондян
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