В Петербурге мальчик порвал почку, упав с высоты на детской площадке
В Приморском районе Петербурга 11-летний школьник порвал почку после падения с детской площадки. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.
По информации телеканала «Санкт-Петербург», 29 марта пятиклассник играл на площадке у дома по Глухарской улице, когда сорвался с конструкции высотой около 2,5 метра. Его мать немедленно вызвала скорую помощь.
Медики диагностировали у мальчика разрыв почки и надпочечника — состояние оценивается как крайне тяжёлое. Предварительная версия происшествия указывает на несчастный случай, обстоятельства выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал, как пятилетний мальчик оказался на грани смерти после возвращения из Египта, откуда он привёз смертельного опасного паразита — анкилостому. У ребёнка началось вздутие кишечника и всё могло бы кончиться очень печально, если бы не врачи больницы в Раменском, которые выиграли битву за жизнь маленького пациента, длившуюся 12 дней.
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