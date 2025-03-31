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31 марта, 15:58

В Петербурге мальчик порвал почку, упав с высоты на детской площадке

В Приморском районе Петербурга 11-летний школьник порвал почку после падения с детской площадки. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», 29 марта пятиклассник играл на площадке у дома по Глухарской улице, когда сорвался с конструкции высотой около 2,5 метра. Его мать немедленно вызвала скорую помощь.

Медики диагностировали у мальчика разрыв почки и надпочечника — состояние оценивается как крайне тяжёлое. Предварительная версия происшествия указывает на несчастный случай, обстоятельства выясняются.

Появились кадры страшной гибели 11-летнего мальчика под колёсами грузовика в Москве
Появились кадры страшной гибели 11-летнего мальчика под колёсами грузовика в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, как пятилетний мальчик оказался на грани смерти после возвращения из Египта, откуда он привёз смертельного опасного паразита — анкилостому. У ребёнка началось вздутие кишечника и всё могло бы кончиться очень печально, если бы не врачи больницы в Раменском, которые выиграли битву за жизнь маленького пациента, длившуюся 12 дней.

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Shutterstock / FOTODOM / OMfotovideocontent

Юрий Лысенко
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