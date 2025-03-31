В Петербурге мальчик порвал почку, упав с высоты на детской площадке

В Приморском районе Петербурга 11-летний школьник порвал почку после падения с детской площадки. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», 29 марта пятиклассник играл на площадке у дома по Глухарской улице, когда сорвался с конструкции высотой около 2,5 метра. Его мать немедленно вызвала скорую помощь.

Медики диагностировали у мальчика разрыв почки и надпочечника — состояние оценивается как крайне тяжёлое. Предварительная версия происшествия указывает на несчастный случай, обстоятельства выясняются.