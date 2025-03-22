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22 марта, 13:21

Появились кадры страшной гибели 11-летнего мальчика под колёсами грузовика в Москве

На видео попал момент наезда грузовика на 11-летнего мальчика в Москве

Место наезда грузовика на 11-летнего мальчика. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место наезда грузовика на 11-летнего мальчика. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Камеры видеонаблюдения сняли момент наезда грузовика на 11-летнего ребёнка в Москве. На кадрах видно, как мальчик пытается проехать по пешеходному переходу на самокате, однако оказывается в слепой зоне грузового автомобиля.

От полученных трав школьник скончался на месте. Заведено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть». Прокуратура Северного административного округа уже взяла на контроль ход расследования.

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Напомним, что трагедия случилась сегодня, 22 марта, на Михалковской улице. За рулём грузовика находился 44-летний водитель. На месте уже работают правоохранительные органы.

Наталья Афонина
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