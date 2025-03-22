Появились кадры страшной гибели 11-летнего мальчика под колёсами грузовика в Москве
На видео попал момент наезда грузовика на 11-летнего мальчика в Москве
Место наезда грузовика на 11-летнего мальчика. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Камеры видеонаблюдения сняли момент наезда грузовика на 11-летнего ребёнка в Москве. На кадрах видно, как мальчик пытается проехать по пешеходному переходу на самокате, однако оказывается в слепой зоне грузового автомобиля.
От полученных трав школьник скончался на месте. Заведено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть». Прокуратура Северного административного округа уже взяла на контроль ход расследования.
Напомним, что трагедия случилась сегодня, 22 марта, на Михалковской улице. За рулём грузовика находился 44-летний водитель. На месте уже работают правоохранительные органы.