Появились кадры страшной гибели 11-летнего мальчика под колёсами грузовика в Москве

Камеры видеонаблюдения сняли момент наезда грузовика на 11-летнего ребёнка в Москве. На кадрах видно, как мальчик пытается проехать по пешеходному переходу на самокате, однако оказывается в слепой зоне грузового автомобиля.

От полученных трав школьник скончался на месте. Заведено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть». Прокуратура Северного административного округа уже взяла на контроль ход расследования.