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22 марта, 10:07

10-летний мальчик погиб от наезда грузовика на севере Москвы

Место происшествия. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место происшествия. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На севере Москвы грузовик насмерть сбил ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, всё произошло на ул. Михалковская.

«Грузовой автомобиль совершил наезд на ребёнка. 10-летний ребёнок скончался на месте. Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по её результатам решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств]», — говорится в публикации.

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Похожий трагический случай произошёл в столице на днях. В районе Щёлковского вокзала пешеход попытался перебежать дорогу на участке, где не был предусмотрен переход, и попал под колёса Lexus, ехавшего на полной скорости. Момент смертельного ДТП засняла камера видеонаблюдения.

Юрий Лысенко
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