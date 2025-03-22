10-летний мальчик погиб от наезда грузовика на севере Москвы

На севере Москвы грузовик насмерть сбил ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, всё произошло на ул. Михалковская.

«Грузовой автомобиль совершил наезд на ребёнка. 10-летний ребёнок скончался на месте. Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по её результатам решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств]», — говорится в публикации.