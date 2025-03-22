10-летний мальчик погиб от наезда грузовика на севере Москвы
Место происшествия. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
На севере Москвы грузовик насмерть сбил ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, всё произошло на ул. Михалковская.
«Грузовой автомобиль совершил наезд на ребёнка. 10-летний ребёнок скончался на месте. Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по её результатам решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств]», — говорится в публикации.
Похожий трагический случай произошёл в столице на днях. В районе Щёлковского вокзала пешеход попытался перебежать дорогу на участке, где не был предусмотрен переход, и попал под колёса Lexus, ехавшего на полной скорости. Момент смертельного ДТП засняла камера видеонаблюдения.