Автоледи без прав грубо нарушила ПДД и погибла под колёсами пожарной машины — видео
Женщина без прав не уступила пожарной машине и погибла в ДТП в Хакасии
Последствия ДТП. Обложка © Telegram / МВД по Республике Хакасия
В хакасском Черногорске 21 марта произошла авария с летальным исходом. Следовавшая по вызову пожарная машина протаранила легковой автомобиль Toyota. Как сообщает МВД по региону, ДТП случилось вечером на пересечении улицы Советской и переулка Максима Горького.
Выяснилось, что за рулём иномарки находилась женщина 1988 года рождения, не имеющая водительских прав. Она не уступила машине МЧС с проблесковыми маячками и сиреной и выехала на перекрёсток. От полученных в результате столкновения травм водитель легковушки скончалась на месте. В момент аварии в салоне больше никого не было.
Момент ДТП. Видео © Telegram / Пусть говорит Хакасия
А в Москве ранее Lexus на полной скорости снёс мужчину, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Кадры страшного ДТП публиковал Life.ru.