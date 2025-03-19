Массовое ДТП с участием 100 машин произошло российском регионе
В Архангельской области произошло ДТП с участием 100 машин, пострадали четверо
В Архангельской области произошло массовое ДТП. Обложка © Telegram / УМВД России по Архангельской области
В Архангельской области из-за сложных погодных условий произошла массовая авария на федеральной трассе «М-8 Холмогоры». На участке находились около 100 автомобилей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«Движение перекрыто на месте ДТП на 1222 километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры». На данном участке находится около 100 автомобилей», — уточнили в ведомстве.
В Архангельской области произошло массовое ДТП. Фото © Telegram / УМВД России по Архангельской области
В МВД добавили, что механические повреждения получили более 30 машин. Двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами, ещё двум оказали разовую медицинскую помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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