Водитель вылетел через ограждение в реку в Подмосковье, мужчина погиб

В Подмосковье произошла трагическая авария. 42-летний мужчина, не справившись с управлением своего автомобиля марки «Хонда», вылетел через ограждение и упал в реку.

Водитель вылетел через ограждение в реку в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Согласно информации от SHOT, инцидент случился около 9 утра в городе Озёры под Коломной. Водитель, видимо, не заметил бетонные блоки, которые предохраняли территорию от проезда во время ремонтных работ. Не успев затормозить, он врезался в преграду и, словно в кинофильме, оказался в водной глади.

К сожалению, несмотря на все усилия, ему не удалось выбраться из машины, и он скончался до прибытия скорой помощи.