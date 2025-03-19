Водитель вылетел через ограждение в реку в Подмосковье, мужчина погиб
В Подмосковье произошла трагическая авария. 42-летний мужчина, не справившись с управлением своего автомобиля марки «Хонда», вылетел через ограждение и упал в реку.
Водитель вылетел через ограждение в реку в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
Согласно информации от SHOT, инцидент случился около 9 утра в городе Озёры под Коломной. Водитель, видимо, не заметил бетонные блоки, которые предохраняли территорию от проезда во время ремонтных работ. Не успев затормозить, он врезался в преграду и, словно в кинофильме, оказался в водной глади.
К сожалению, несмотря на все усилия, ему не удалось выбраться из машины, и он скончался до прибытия скорой помощи.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Тульской области попал в ДТП заместитель главы МЧС РФ Роман Курынин. Он ехал на своей машине TANK 500 и перевернулся. По предварительным данным, водитель не пострадал, а медицинская помощь ему не потребовалась.
Shutterstock / FOTODOM / jgolby