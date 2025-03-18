Четыре ребёнка пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗ в Якутске
КамАЗ столкнулся с автобусом в Якутске. Обложка © Госавтоинспекция Якутска
14 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и КамАЗ в Якутске. Об этом сообщили в телеграм-канале якутской ГАИ.
Четыре ребёнка пострадали в ДТП в Якутии. Видео © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Камаз, двигаясь со стороны улицы Билибина, на перекрестке улиц при повороте налево не пропустил маршрутный автобус ПАЗ, который двигался со стороны улицы Уустах Избекова», — говорится в сообщении.
По данным РЕН ТВ, среди пострадавших — четверо детей.
Напомним, автобус и КамАЗ столкнулись сегодня около 10:30 по московскому времени. В результате происшествия пострадали 13 пассажиров и водитель маршрутного автобуса, им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Уточнялось, что виновником ДТП стал водитель грузовика.