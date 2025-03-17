В Дагестане 10 человек пострадали в крупном ДТП с четырьмя автомобилями

17 марта 2025 года около 14:30 на 773 км федеральной автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей: LADA Largus, КамАЗа, Toyota RAV4 и ГАЗели. По предварительным данным, водитель LADA Largus выехал на полосу встречного движения, что стало причиной столкновения. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МВД.

В результате аварии водитель «Toyota RAV4» и девять пассажиров «ГАЗели» получили травмы и были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП, а также личности и точное количество участников. Информация уточняется.