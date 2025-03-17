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Регион
17 марта, 12:52

Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Калужской области

ДТП с маршруткой в Калужской области. Фото © Telegram/Прокуратура Калужской области

ДТП с маршруткой в Калужской области. Фото © Telegram/Прокуратура Калужской области

На трассе в Калужской области столкнулись легковушка и маршрутное такси. В ДТП погиб человек, ещё несколько получили травмы, сообщили в УМВД России по региону.

ДТП с маршруткой в Калужской области. Фото © Telegram/Прокуратура Калужской области

ДТП с маршруткой в Калужской области. Фото © Telegram/Прокуратура Калужской области

По данным местной полиции, всё произошло 17 марта на автодороге «Белоусово — Высокиничи — Серпухов» в районе деревни Величково.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств: пассажирской автомашины ГАЗель, которая следовала по маршруту Обнинск-Кременки, и легкового автомобиля», — говорится в сообщении. В результате ДТП погиб водитель ГАЗели. Есть пострадавшие.

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Ранее стало известно, что в Тюменской области выскочивший на дорогу заяц стал причиной аварии. Увидев на дороге животное, водитель Kia Cerato съехал в кювет. Помимо него в машине находились четыре человека, все получили травмы.

Юрий Лысенко
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