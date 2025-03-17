Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Калужской области

На трассе в Калужской области столкнулись легковушка и маршрутное такси. В ДТП погиб человек, ещё несколько получили травмы, сообщили в УМВД России по региону.

ДТП с маршруткой в Калужской области. Фото © Telegram/Прокуратура Калужской области

По данным местной полиции, всё произошло 17 марта на автодороге «Белоусово — Высокиничи — Серпухов» в районе деревни Величково.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств: пассажирской автомашины ГАЗель, которая следовала по маршруту Обнинск-Кременки, и легкового автомобиля», — говорится в сообщении. В результате ДТП погиб водитель ГАЗели. Есть пострадавшие.