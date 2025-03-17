Москва утонула в мартовском снегу и массовых ДТП, в которых пострадали три десятка машин

Утром 17 марта в Москве произошла серия массовых ДТП, причиной которых стали сложные погодные условия. По данным SHOT, в авариях пострадали уже более 30 автомобилей, и их число продолжает расти.

Один из самых крупных инцидентов произошёл на 76 километре МКАД, где столкнулись сразу восемь машин. По предварительной информации, пострадали как минимум два человека — пожилая женщина и маленький ребёнок. Их состояние уточняется.

Сразу несколько массовых ДТП случилось в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Ещё одна массовая авария случилась на 68 км МКАД в районе Митино. Там в столкновении участвовало около 11 легковых автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Ленинградском шоссе в Митино также произошло ДТП с участием около десятка машин. Серьёзных травм, к счастью, удалось избежать.