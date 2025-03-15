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15 марта, 17:29

Легковушка протаранила людей на остановке в центре Москвы

SHOT: В центре Москвы автомобиль протаранил людей на остановке после ДТП

В центре Москвы легковой автомобиль врезался в людей на автобусной остановке. По предварительной информации, пострадали пять человек. На место происшествия уже направлены экстренные службы.

Как сообщает SHOT, авария произошла примерно в восемь вечера на Кожевнической улице. По имеющимся сведениям, две легковушки столкнулись, и одна из них врезалась в остановку, где находились пешеходы, после чего перевернулась. В настоящее время устанавливаются детали происшествия и причины аварии.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и три пострадали в массовом ДТП на трассе под Рязанью. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Предварительно, аварию мог спровоцировать снегопад.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Демьянова
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