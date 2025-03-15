Легковушка протаранила людей на остановке в центре Москвы
SHOT: В центре Москвы автомобиль протаранил людей на остановке после ДТП
В центре Москвы легковой автомобиль врезался в людей на автобусной остановке. По предварительной информации, пострадали пять человек. На место происшествия уже направлены экстренные службы.
Как сообщает SHOT, авария произошла примерно в восемь вечера на Кожевнической улице. По имеющимся сведениям, две легковушки столкнулись, и одна из них врезалась в остановку, где находились пешеходы, после чего перевернулась. В настоящее время устанавливаются детали происшествия и причины аварии.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и три пострадали в массовом ДТП на трассе под Рязанью. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Предварительно, аварию мог спровоцировать снегопад.
ТАСС / Валерий Шарифулин