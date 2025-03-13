В Дагестане бронетранспортёр переехал «приору» с водителем внутри
Mash: В Махачкале бронетранспортёр раздавил «приору», водитель легковушки погиб
В Дагестане у пешеходного перехода в Махачкале бронетранспортёр раздавил «Ладу Приору». Водитель легкового автомобиля погиб. Об этом сообщает Mash, публикуя видео с места аварии.
Кадры с места ДТП в Махачкале. Видео © Telegram / Mash
В телеграм-канале уточнили, что ДТП случилось на Карабудахкентском шоссе. БТР переехал «Приору» у дома 57, расплющив авто. Причины происшествия неизвестны.
Ранее авария произошла под Саратовом. Там перевернулся автобус с детьми-спортсменами. В результате происшествия пострадали четверо подростков. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
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