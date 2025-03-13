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Регион
13 марта, 07:02

Автобус с детьми-спортсменами перевернулся под Саратовом, есть пострадавшие

В Саратовской области четверо подростков пострадали в ДТП с микроавтобусом

Попавший в аварию автобус в Саратовской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция 64

Попавший в аварию автобус в Саратовской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция 64

В Саратовской области автобус, перевозивший спортсменов, опрокинулся в кювет. В результате происшествия пострадали четверо подростков. Об этом сообщила прокуратура региона в телеграм-канале.

«По предварительным данным, около 06:00 (05:00 мск) 13 марта 2025 года около села Красная Речка Пугачёвского района микроавтобус задел обочину, что повлекло опрокидывание автомобиля. В нём в качестве пассажиров находилась группа несовершеннолетних спортсменов и их сопровождающий», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Прокуратура проведёт следственные мероприятия и даст оценку случившемуся. Сообщается, что ДТП произошло на 20-м километре автодороги Балаково — Духовницкое — Пугачёв.

«По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Mercedes-Benz, в пути следования допустил съезд с дороги», — сказали в ведомстве.

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Ранее в Казани легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. В результате этого пострадали 11 человек, а у водителя обнаружили следы наркотиков в крови.

Мария Любицкая
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