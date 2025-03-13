Автобус с детьми-спортсменами перевернулся под Саратовом, есть пострадавшие

В Саратовской области автобус, перевозивший спортсменов, опрокинулся в кювет. В результате происшествия пострадали четверо подростков. Об этом сообщила прокуратура региона в телеграм-канале.

«По предварительным данным, около 06:00 (05:00 мск) 13 марта 2025 года около села Красная Речка Пугачёвского района микроавтобус задел обочину, что повлекло опрокидывание автомобиля. В нём в качестве пассажиров находилась группа несовершеннолетних спортсменов и их сопровождающий», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Прокуратура проведёт следственные мероприятия и даст оценку случившемуся. Сообщается, что ДТП произошло на 20-м километре автодороги Балаково — Духовницкое — Пугачёв.