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12 марта, 02:11

На Сахалине водитель без прав устроил ДТП на трассе, погибли два человека

На Дальнем Востоке произошла авария, в которой погибли два человека и четверо получили травмы. ДТП случилось на 11-м километре автодороги Корсаков – Новиково в Корсаковском районе Сахалинской области. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Предварительные данные указывают, что 27-летний водитель Honda Fit был без прав. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Subaru», — сообщает автоинспекция.

В ДТП на Сахалине погибли два человека. Видео © Telegram / ugibdd65

Два пассажира Honda скончались до приезда скорой помощи. Ещё двое пассажиров и сам водитель Honda, а также водитель Subaru получили травмы разной степени серьёзности. Всех пострадавших увезли в больницу.

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Ранее в Казани легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. В результате этого пострадали 11 человек, а у водителя обнаружили следы наркотиков в крови.

Обложка ©

Telegram / ugibdd65

Лия Мурадьян
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