На Сахалине водитель без прав устроил ДТП на трассе, погибли два человека

На Дальнем Востоке произошла авария, в которой погибли два человека и четверо получили травмы. ДТП случилось на 11-м километре автодороги Корсаков – Новиково в Корсаковском районе Сахалинской области. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Предварительные данные указывают, что 27-летний водитель Honda Fit был без прав. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Subaru», — сообщает автоинспекция.

В ДТП на Сахалине погибли два человека. Видео © Telegram / ugibdd65