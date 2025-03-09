В Крыму машина скорой помощи провалилась в фонтан
Глава Феодосии Ткаченко: Машина скорой помощи провалилась в фонтан
Машина «скорой» в Крыму. Обложка © Telegram / Игорь Ткаченко | Феодосия
В Феодосии машина скорой помощи провалилась в фонтан, который недавно закончили монтировать и ещё не успели запустить в работу. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
«На светомузыкальном фонтане произошло чрезвычайное происшествие – по неизвестным причинам машина скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его», — написал Ткаченко.
В ходе происшествия никто не пострадал. Фонтан придётся заново восстанавливать, подытожил глава города.
Ранее в Краснодаре произошло ДТП, в ходе которого погибли три человека. Столкновение произошло, когда водитель Kia Ceed проехал на красный свет, врезавшись в движущийся на зелёный сигнал светофора автомобиль Geely. Первая машина продолжила движение, влетев в припаркованный Kia Bongo.