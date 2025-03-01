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1 марта, 18:25

Россиянка родила в перевернувшейся в ДТП машине скорой помощи

Orsk.ru: Под Оренбургом женщина родила в скорой, которая перевернулась после ДТП

В Оренбургской области женщина родила в автомобиле скорой помощи, который попал в аварию и перевернулся. Об этом сообщает портал Orsk.ru.

В карету скорой помощи, на которой ехала будущая мама, врезался легковой автомобиль. Машина не пропустила спецтранспорт. В результате столкновения скорая перевернулась, а у беременной из-за стресса начались схватки. Медики быстро среагировали и приняли роды прямо на месте ДТП. У женщины родилась здоровая девочка. Маму вместе с ребёнком отправили в медицинское учреждение, с ними всё в порядке.

Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Красногорска в 36 лет родила десятого ребёнка. Несмотря на большие размеры плода, беременность и естественные роды прошли без каких-либо осложнений. Мальчик родился настоящим богатырём: его вес составил 4 920 г, а рост — 58 см.

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Life.ru

Полина Никифорова
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