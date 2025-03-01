Россиянка родила в перевернувшейся в ДТП машине скорой помощи

В Оренбургской области женщина родила в автомобиле скорой помощи, который попал в аварию и перевернулся. Об этом сообщает портал Orsk.ru.

В карету скорой помощи, на которой ехала будущая мама, врезался легковой автомобиль. Машина не пропустила спецтранспорт. В результате столкновения скорая перевернулась, а у беременной из-за стресса начались схватки. Медики быстро среагировали и приняли роды прямо на месте ДТП. У женщины родилась здоровая девочка. Маму вместе с ребёнком отправили в медицинское учреждение, с ними всё в порядке.