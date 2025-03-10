В Казани легковой автомобиль протаранил остановку, 11 человек пострадали

В Казани на улице Вишневского легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. По предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе 12-летний ребёнок.

Первые секунды после ДТП в Казани, где легковушка протаранила остановку. Видео © Telegram / ЧП Казань Челны

По данным Минздрава региона, в результате аварии пострадали 11 человек. На месте работают экстренные службы.

«По обновлённым данным, в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек», — приводит сообщение РИА «Новости».

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что среди пострадавших есть 12-летний ребёнок, он госпитализирован в детскую республиканскую больницу.