В Казани легковой автомобиль протаранил остановку, 11 человек пострадали
В Казани на улице Вишневского легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. По предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе 12-летний ребёнок.
Первые секунды после ДТП в Казани, где легковушка протаранила остановку. Видео © Telegram / ЧП Казань Челны
По данным Минздрава региона, в результате аварии пострадали 11 человек. На месте работают экстренные службы.
«По обновлённым данным, в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек», — приводит сообщение РИА «Новости».
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что среди пострадавших есть 12-летний ребёнок, он госпитализирован в детскую республиканскую больницу.
Ранее стало известно, что в смертельной аварии в Якутске погиб директор Национального театра танца республики Александр Алексеев. ДТП произошло 5 марта, на трассе столкнулись два авто.
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