Таксист был под амфетамином и марихуаной во время тарана остановки с людьми в Казани

Водитель такси, врезавшийся на большой скорости в автобусную остановку в Казани, в момент ЧП был под действием наркотиков, экспертиза подтвердила наличие в крови у мужчины следов амфетамина и марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.