Таксист был под амфетамином и марихуаной во время тарана остановки с людьми в Казани
МВД: Наркотики найдены в крови водителя, сбившего людей на остановке в Казани
Водитель такси, врезавшийся на большой скорости в автобусную остановку в Казани, в момент ЧП был под действием наркотиков, экспертиза подтвердила наличие в крови у мужчины следов амфетамина и марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
«Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Но углубленная экспертиза его биоматериалов показала присутствие следов амфетамина и марихуаны. За употребление наркотиков предусмотрено административное наказание, поэтому сейчас решается вопрос об административном наказании. Возможно, административный арест», — говорится в заявлении.
Напомним, в Казани легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. По предварительным данным, пострадали 11 человек, среди них есть 12-летний подросток, его госпитализировали. Ранее водитель легковушки многократно подвергался административным наказаниям за употребление психотропных веществ.
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