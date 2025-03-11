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Регион
11 марта, 10:57

Таксист был под амфетамином и марихуаной во время тарана остановки с людьми в Казани

МВД: Наркотики найдены в крови водителя, сбившего людей на остановке в Казани

Водитель такси, врезавшийся на большой скорости в автобусную остановку в Казани, в момент ЧП был под действием наркотиков, экспертиза подтвердила наличие в крови у мужчины следов амфетамина и марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

«Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Но углубленная экспертиза его биоматериалов показала присутствие следов амфетамина и марихуаны. За употребление наркотиков предусмотрено административное наказание, поэтому сейчас решается вопрос об административном наказании. Возможно, административный арест», — говорится в заявлении.

Камеры сняли момент наезда такси на остановку с людьми в Казани
Камеры сняли момент наезда такси на остановку с людьми в Казани

Напомним, в Казани легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. По предварительным данным, пострадали 11 человек, среди них есть 12-летний подросток, его госпитализировали. Ранее водитель легковушки многократно подвергался административным наказаниям за употребление психотропных веществ.

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Telegram / ЧП Казань Челны

Татьяна Миссуми
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