Виновника смертельного ДТП в Казани ранее привлекали за наркотики

Водитель легкового автомобиля, который врезался в автобусную остановку в Казани, ранее многократно подвергался административным наказаниям за употребление психотропных веществ. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача)», — рассказали правоохранители в беседе с ТАСС.