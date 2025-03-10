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Регион
10 марта, 13:24

Виновника смертельного ДТП в Казани ранее привлекали за наркотики

Водитель легкового автомобиля, который врезался в автобусную остановку в Казани, ранее многократно подвергался административным наказаниям за употребление психотропных веществ. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача)», — рассказали правоохранители в беседе с ТАСС.

В попавшем в ДТП в Белгородской области автобусе ехали сотрудники «Мираторга»
В попавшем в ДТП в Белгородской области автобусе ехали сотрудники «Мираторга»

Напомним, в Казани на улице Вишневского легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. По предварительным данным, пострадали 11 человек. В правоохранительных органах рассказали, что среди пострадавших есть 12-летний ребёнок, его госпитализировали в детскую республиканскую больницу.

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Александра Мышляева
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