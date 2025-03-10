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10 марта, 13:05

Камеры сняли момент наезда такси на остановку с людьми в Казани

Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда такси в Казани наехало на автобусную остановку c людьми. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Region116».

Видео © Telegram / Region116

Судя по кадрам, машина сперва двигалась на невысокой скорости, но не оставалась в пределах своей полосы, и в какой-то момент взяла курс в сторону остановки. В этот момент группа пассажиров выходила из автобуса и оказалась сбита автомобилем. После наезда на пешеходов такси врезалось в стоящий немного дальше общественный транспорт.

Сам водитель, устроивший аварию, сообщил, что заснул за рулем, из-за чего потерял управление и наехал на людей.

Министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что в результате происшествия 11 человек получили травмы, из них девять были госпитализированы.

СК завёл дело по факту тарана остановки с людьми в Казани, где пострадали 11 человек
СК завёл дело по факту тарана остановки с людьми в Казани, где пострадали 11 человек

А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия аварии двух автобусов в Новооскольском округе, в результате которой погибли шесть человек.

Обложка ©

Telegram / Region116

Марина Фещенко
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