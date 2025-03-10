СК завёл дело по факту тарана остановки с людьми в Казани, где пострадали 11 человек

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту наезда автомобиля на автобусную остановку в Казани, где на тот момент находились люди. Речь о статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения», сообщает пресс-служба регионального СК.

Обстановка после аварии. Видео © Telegram / ЧП Казань Челны

«10 марта 2025 года на остановке общественного транспорта в городе Казани водитель, пытаясь объехать маршрутный автобус, совершил наезд на находившихся на остановке граждан. В результате пострадали несколько человек», — сказано в публикации.