СК завёл дело по факту тарана остановки с людьми в Казани, где пострадали 11 человек
СК возбудил уголовное дело после наезда авто на людей на остановке в Казани
Последствия ДТП. Обложка © Telegram / ЧП Казань Челны
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту наезда автомобиля на автобусную остановку в Казани, где на тот момент находились люди. Речь о статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения», сообщает пресс-служба регионального СК.
Обстановка после аварии. Видео © Telegram / ЧП Казань Челны
«10 марта 2025 года на остановке общественного транспорта в городе Казани водитель, пытаясь объехать маршрутный автобус, совершил наезд на находившихся на остановке граждан. В результате пострадали несколько человек», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что в Казани легковушка протаранила автобусную остановку, в результате чего 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших был несовершеннолетний ребёнок, его госпитализировали.