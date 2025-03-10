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10 марта, 11:04

СК завёл дело по факту тарана остановки с людьми в Казани, где пострадали 11 человек

СК возбудил уголовное дело после наезда авто на людей на остановке в Казани

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / ЧП Казань Челны

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / ЧП Казань Челны

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту наезда автомобиля на автобусную остановку в Казани, где на тот момент находились люди. Речь о статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения», сообщает пресс-служба регионального СК.

Обстановка после аварии. Видео © Telegram / ЧП Казань Челны

«10 марта 2025 года на остановке общественного транспорта в городе Казани водитель, пытаясь объехать маршрутный автобус, совершил наезд на находившихся на остановке граждан. В результате пострадали несколько человек», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что в Казани легковушка протаранила автобусную остановку, в результате чего 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших был несовершеннолетний ребёнок, его госпитализировали.

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