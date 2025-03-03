«Проблемы с психикой»: СМИ раскрыли личность подозреваемого в наезде на толпу в Мангейме

Водитель автомобиля, который наехал на толпу в немецком Мангейме, сейчас находится в больнице. Им оказался 40-летний немец, живущий в соседней федеральной земле Рейнланд-Пфальц. До инцидента в поле зрения полиции не попадал, однако имел проблемы с психикой. Об этом сообщает Fokus.

«Преступник был арестован и находится в больнице с травмами. Других подозреваемых в совершении преступления нет. <...> Подозреваемый преступник пока не попадал в поле зрения немецких органов безопасности в связи с экстремизмом или терроризмом. Однако говорят, что у него и раньше были проблемы с психическим здоровьем», — пишет издание.