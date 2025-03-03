В Германии автомобиль въехал в толпу, один человек погиб
В Мангейме автомобиль въехал в толпу, один человек погиб
На западе Германии автомобиль въехал в толпу. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем, всё произошло в городе Мангейме. Об этом пишет издание Mannheimer Morgen.
Автомобиль въехал в толпу. Видео © Х / anti_grune
Автомобиль влетел в толпу людей в районе Парадеплатц, известно об одном погибшем. Точное число раненых неизвестно. На месте происшествия активно работают спасательные службы, пытаясь оказать помощь пострадавшим.
Городская полиция призывает жителей воздержаться от поездок в центр, чтобы не затруднять работу экстренных служб и обеспечить безопасность всех граждан.
Водитель автомобиля, который совершил этот наезд, был задержан. Обстоятельства происшествия остаются под тщательным расследованием.
Это не первый трагический инцидент, связанный с наездом автомобиля на людей в Германии. Ранее в Мюнхене водитель въехал в толпу участников демонстрации. Среди пострадавших был ребёнок. Наезд произошёл во время схода работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Выяснилось, что машиной управлял гражданин Афганистана. Тогда погибла женщина и ребёнок, пострадали 36 человек. А в декабре прошлого автомобиль целенаправленно наехал на людей на ярмарке в Магдебурге. Власти Германии назвали произошедшее терактом. Террорист оказался 50-летним выходцем из Саудовской Аравии Талебом Аль Абдулмохсеном. В момент совершения преступления он находился под воздействием наркотиков. Прибывшего на место трагедии канцлера Шольца освистали после теракта. Всего погибли шесть человек.
Х / anti_grune