В Германии автомобиль въехал в толпу, один человек погиб

На западе Германии автомобиль въехал в толпу. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем, всё произошло в городе Мангейме. Об этом пишет издание Mannheimer Morgen.

Автомобиль въехал в толпу. Видео © Х / anti_grune

Автомобиль влетел в толпу людей в районе Парадеплатц, известно об одном погибшем. Точное число раненых неизвестно. На месте происшествия активно работают спасательные службы, пытаясь оказать помощь пострадавшим.

Городская полиция призывает жителей воздержаться от поездок в центр, чтобы не затруднять работу экстренных служб и обеспечить безопасность всех граждан.