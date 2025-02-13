Появились подробности о водителе, протаранившем толпу в Мюнхене

Водитель автомобиля, который влетел в группу бастующих рабочих в Мюнхене, является гражданином Афганистана. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Авторы материала уточнили, что инцидент произошёл во время стычки работников социальных учреждений, которая была организована профсоюзом Verdi. Водитель ехал на легковом авто бренда Mini Cooper, после чего врезался в толпу. По информации правоохранительных органов, пострадали уже как минимум 20 человек. Двое из них, в том числе ребёнок, получили серьёзные травмы.