Появились подробности о водителе, протаранившем толпу в Мюнхене
Bild: Водитель, протаранивший толпу в Мюнхене, оказался гражданином Афганистана
Место наезда на толпу в Мюнхене. Обложка © Х / SDemmelhuber
Водитель автомобиля, который влетел в группу бастующих рабочих в Мюнхене, является гражданином Афганистана. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
«26-летний [мужчина] является афганцем», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что инцидент произошёл во время стычки работников социальных учреждений, которая была организована профсоюзом Verdi. Водитель ехал на легковом авто бренда Mini Cooper, после чего врезался в толпу. По информации правоохранительных органов, пострадали уже как минимум 20 человек. Двое из них, в том числе ребёнок, получили серьёзные травмы.
Ранее сообщалось, что в Мюнхене водитель въехал в толпу. Было известно о 15 пострадавших. Причины случившегося выясняются, есть версия, что автомобилист мог умышленно навредить людям.