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13 февраля, 12:40

Появились подробности о водителе, протаранившем толпу в Мюнхене

Bild: Водитель, протаранивший толпу в Мюнхене, оказался гражданином Афганистана

Место наезда на толпу в Мюнхене. Обложка © Х / SDemmelhuber

Место наезда на толпу в Мюнхене. Обложка © Х / SDemmelhuber

Водитель автомобиля, который влетел в группу бастующих рабочих в Мюнхене, является гражданином Афганистана. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

«26-летний [мужчина] является афганцем», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что инцидент произошёл во время стычки работников социальных учреждений, которая была организована профсоюзом Verdi. Водитель ехал на легковом авто бренда Mini Cooper, после чего врезался в толпу. По информации правоохранительных органов, пострадали уже как минимум 20 человек. Двое из них, в том числе ребёнок, получили серьёзные травмы.

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Ранее сообщалось, что в Мюнхене водитель въехал в толпу. Было известно о 15 пострадавших. Причины случившегося выясняются, есть версия, что автомобилист мог умышленно навредить людям.

Дарья Нарыкова
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