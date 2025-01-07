В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника

В немецком Римбахе неизвестный мужчина ворвался в банк и взял заложника. Об этом сообщили в местной полиции.

Мужчина с ножом сегодня утром ворвался в офис отделения Volksbank в Римбахе в Баварии. Сейчас он удерживает минимум одну женщину «против её воли». На месте находится группа спецназначения.