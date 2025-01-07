В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника
В немецком Римбахе мужчина с ножом ворвался в банк и взял заложника
В немецком Римбахе неизвестный мужчина ворвался в банк и взял заложника. Об этом сообщили в местной полиции.
Мужчина с ножом сегодня утром ворвался в офис отделения Volksbank в Римбахе в Баварии. Сейчас он удерживает минимум одну женщину «против её воли». На месте находится группа спецназначения.
Ранее сообщалось о другой трагедии в Германии. Напомним, что вечером 20 декабря автомобиль целенаправленно наехал на людей на ярмарке в Магдебурге. Власти Германии назвали произошедшее терактом. Террорист оказался 50-летним выходцем из Саудовской Аравии Талебом Аль Абдулмохсеном. В момент совершения преступления он находился под воздействием наркотиков. Прибывшего на место трагедии канцлера Шольца освистали после теракта.
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