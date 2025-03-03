Стало известно число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мангейме
Bild: В результате ДТП в Мангейме погибли 2 человека и 25 пострадали
При наезде автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм пострадали 25 человек, среди которых 15 получили тяжёлые травмы. Двое скончались. Водитель машины уже задержан. Об этом сообщает газета Bild.
«Два человека погибли, 25 пострадали, 15 из них получили тяжёлые травмы», — указывает газета со ссылкой на правоохранительные органы Германии.
Напомним, что инцидент произошёл в районе Парадеплатц. Life.ru публиковал видео с места происшествия. Наезды машин на людей в Германии участились. Ранее в Мюнхене водитель въехал в толпу участников демонстрации. Наезд произошёл во время схода работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Выяснилось, что машиной управлял гражданин Афганистана. Тогда погибла женщина и ребёнок, пострадали 36 человек.
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