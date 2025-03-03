Консульство РФ уточняет наличие россиян среди пострадавших в немецком Мангейме
Генконсульство России в Бонне уточняет наличие россиян среди пострадавших в городе Мангейме на юго-западе Германии. Об этом говорится в заявлении, которое разместила пресс-служба диппредставительства.
«Около 12 часов дня в центре Мангейма (Баден-Вюртемберг) водитель въехал в толпу людей. Уточняем наличие среди пострадавших граждан России», — говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 3 марта, автомобиль въехал в толпу, виновник был задержан. В результате наезда погибли два человека, ещё 25 пострадали. При этом 15 человек получили тяжёлые травмы.
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