Один человек погиб и девять пострадали в аварии с микроавтобусом в Приангарье

Смертельная авария произошла в Иркутской области в ночь на 3 марта. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Жертвой трагедии стал один человек, ещё девять пострадали, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Машины не поделили дорогу неподалёку от посёлка Буслайка. По предварительным данным, водитель Nissan AD совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Honda Stepwgn.

«В результате аварии водитель универсала погиб на месте, его пассажир был доставлен в медицинское учреждение. Также с травмами в больницу были доставлены водитель микроавтобуса и семь его пассажиров», — отметили в ГАИ.

Точные причины аварии выясняются, инициирована проверка.