Иномарка загорелась в результате массового ДТП на МКАД

На внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановили движение после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса столицы.

В Москве загорелась машина. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Уточняется, что три автомобиля столкнулись днём 2 марта, один из них загорелся. В результате ДТП было затруднено транспортное движение.

«Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД (в районе съезда №69) восстановлено», — указано в сообщении.