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2 марта, 14:24

Иномарка загорелась в результате массового ДТП на МКАД

Дептранс: Движение на МКАД в Москве восстановлено после ДТП с тремя машинами

Машина загорелась на МКАДе. Обложка © Telegram / Москва с огоньком

Машина загорелась на МКАДе. Обложка © Telegram / Москва с огоньком

На внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановили движение после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса столицы.

В Москве загорелась машина. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Уточняется, что три автомобиля столкнулись днём 2 марта, один из них загорелся. В результате ДТП было затруднено транспортное движение.

«Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД (в районе съезда №69) восстановлено», — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru писал, что в Краснодаре в ДТП с участием иномарок погибли три человека. Один пассажир попал в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Дарья Нарыкова
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