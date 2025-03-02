Иномарка загорелась в результате массового ДТП на МКАД
Дептранс: Движение на МКАД в Москве восстановлено после ДТП с тремя машинами
Машина загорелась на МКАДе. Обложка © Telegram / Москва с огоньком
На внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановили движение после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса столицы.
В Москве загорелась машина. Видео © Telegram / Москва с огоньком
Уточняется, что три автомобиля столкнулись днём 2 марта, один из них загорелся. В результате ДТП было затруднено транспортное движение.
«Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД (в районе съезда №69) восстановлено», — указано в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что в Краснодаре в ДТП с участием иномарок погибли три человека. Один пассажир попал в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.