В Приамурье легковушка устроила смертельное ДТП, вылетев на встречу грузовику

В Приамурье легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на федеральной трассе «Лена». Два человека погибли, ещё один пострадал. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

«Тындинская городская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли два человека, один пострадал. 1 марта 2025 года на 175-м км ФАД «Лена» в районе «Стеллы» в сторону аэропорта от города Тынды произошло дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.

Сообщается, что автомобиль марки Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовым автомобилем марки Isuzu Giga. В Госавтоинспекции Амурской области уточнили, что водитель Hyundai был 1968 года рождения, а его пассажир 1949 года рождения. Ещё одного человека доставили с травмами в лечебное учреждение, её жизни ничего не угрожает.