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Регион
2 марта, 05:49

В Приамурье легковушка устроила смертельное ДТП, вылетев на встречу грузовику

В Амурской области два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком

Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Амурской области. Обложка © VK / Amur_post

Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Амурской области. Обложка © VK / Amur_post

В Приамурье легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на федеральной трассе «Лена». Два человека погибли, ещё один пострадал. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

«Тындинская городская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли два человека, один пострадал. 1 марта 2025 года на 175-м км ФАД «Лена» в районе «Стеллы» в сторону аэропорта от города Тынды произошло дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.

Сообщается, что автомобиль марки Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовым автомобилем марки Isuzu Giga. В Госавтоинспекции Амурской области уточнили, что водитель Hyundai был 1968 года рождения, а его пассажир 1949 года рождения. Ещё одного человека доставили с травмами в лечебное учреждение, её жизни ничего не угрожает.

Три человека погибли в ДТП с участием легковушек в Краснодаре, момент попал на видео
Три человека погибли в ДТП с участием легковушек в Краснодаре, момент попал на видео

А ранее Life.ru писал, что на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии в ДТП попали сразу девять автомобилей. Всему виной был густой туман. Погибших не было, два человека получили травмы.

Мария Любицкая
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