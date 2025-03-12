Фургон влетел в грузовик на трассе М-2 «Крым» в Подольске, погиб водитель

В районе подмосковного Подольска фургон на полной скорости въехал в грузовик, в результате столкновения виновник ДТП скончался на месте. Об этом сообщают в МВД по Московской области. На данном участке трассы пока ещё затруднено движение, обстоятельства аварии выясняются.

ДТП у Подольска. Фото © VK / ГУ МВД по Московской области

«Сегодня на 39-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1990 г.р., управляя грузовым автомобилем марки «Джак», не справился с управлением и совершил попутное столкновение с движущимся впереди грузовиком «Мерседес», — говорится в тексте.