Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 17:16

Четыре человека погибли и три пострадали в массовом ДТП на трассе под Рязанью

Кадр с места смертельного ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области

Кадр с места смертельного ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области

В субботу, 15 марта, в Рязанской области произошла массовая авария с участием четырёх машин. ДТП случилось на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В страшной аварии погибли четыре человека, ещё три получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа. По данным пресс-службы прокуратуры Рязанской области, аварию мог спровоцировать снегопад.

«Во время совершения ДТП видимость на дороге осложнялась погодными условиями», — сказано в релизе.

Кадр с места смертельного ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области

Кадр с места смертельного ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области

Фура снесла машины ДПС И МЧС, работавших на месте другой аварии под Тюменью
Фура снесла машины ДПС И МЧС, работавших на месте другой аварии под Тюменью

Ранее 11 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-10. Несколько аварий произошли вечером 14 марта на федеральной трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области. Ранения в результате ДТП получили три человека.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar