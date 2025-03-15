Четыре человека погибли и три пострадали в массовом ДТП на трассе под Рязанью
В субботу, 15 марта, в Рязанской области произошла массовая авария с участием четырёх машин. ДТП случилось на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
В страшной аварии погибли четыре человека, ещё три получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа. По данным пресс-службы прокуратуры Рязанской области, аварию мог спровоцировать снегопад.
«Во время совершения ДТП видимость на дороге осложнялась погодными условиями», — сказано в релизе.
Ранее 11 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-10. Несколько аварий произошли вечером 14 марта на федеральной трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области. Ранения в результате ДТП получили три человека.