Четыре человека погибли и три пострадали в массовом ДТП на трассе под Рязанью

В субботу, 15 марта, в Рязанской области произошла массовая авария с участием четырёх машин. ДТП случилось на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В страшной аварии погибли четыре человека, ещё три получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа. По данным пресс-службы прокуратуры Рязанской области, аварию мог спровоцировать снегопад.

«Во время совершения ДТП видимость на дороге осложнялась погодными условиями», — сказано в релизе.

Кадр с места смертельного ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области