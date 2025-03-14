Фура снесла машины ДПС И МЧС, работавших на месте другой аварии под Тюменью

На трассе в Тюменской области фура влетела в машины МЧС и ДПС, которые работали на месте ДТП с участием автобуса и «Газели». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Тюменской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

«Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры по обеспечению беспрепятственного движения на 219-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, где сегодня утром случилось смертельное ДТП», — указано в сообщении.

Место ДТП на трассе под Тюменью. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительной информации, на трассе развернуло автобус «Ютонг», в котором находились 29 пассажиров. В результате он столкнулся с автомобилем «Газель Некст». В этой массовой аварии не удалось спасти 44-летнего водителя «Газели». Также в числе пострадавших — трое пассажиров автобуса.

После ДТП на место инцидента приехали автомобили спецслужб. В них влетел большегруз Scania из-за того, что водитель не сумел вовремя затормозить. Повреждения получили две машины МЧС РФ и патрульный автомобиль ДПС «Лада Веста». К счастью, во втором ДТП пострадавших нет.

В настоящее время движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме. С обоих направлений наблюдается скопление автомобилей, в скором времени небольшой затор будет устранён.