11 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-10, есть пострадавшие
Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области
Несколько аварий с участием суммарно 11 автомобилей произошли вечером 14 марта на федеральной трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным правоохранителей, несколько грузовиков и легковушек столкнулись в 21:37 на 413-м километре автодороги. Ранения в результате ДТП получили три человека.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи оказывает помощь пострадавшим», — добавили в ведомстве, призвав водителей снижать скорость вблизи аварийного участка.
А в Саратовской области накануне микроавтобус с юными спортсменами съехал в кювет. Пострадали четыре подростка. Инцидент произошёл утром 13 марта около села Красная Речка. Транспорт задел обочину, после чего опрокинулся.