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14 марта, 20:47

11 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-10, есть пострадавшие

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области

Несколько аварий с участием суммарно 11 автомобилей произошли вечером 14 марта на федеральной трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным правоохранителей, несколько грузовиков и легковушек столкнулись в 21:37 на 413-м километре автодороги. Ранения в результате ДТП получили три человека.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи оказывает помощь пострадавшим», — добавили в ведомстве, призвав водителей снижать скорость вблизи аварийного участка.

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А в Саратовской области накануне микроавтобус с юными спортсменами съехал в кювет. Пострадали четыре подростка. Инцидент произошёл утром 13 марта около села Красная Речка. Транспорт задел обочину, после чего опрокинулся.

Антон Голыбин
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