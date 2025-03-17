В Тюменской области семья пострадала в ДТП из-за выбежавшего на дорогу зайца

В Ярковском районе Тюменской области произошло ДТП с участием автомобиля Kia Cerato. На 71-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково 41-летний водитель съехал в кювет. По его словам, всё произошло из-за зайца, который внезапно выбежал на дорогу. О ситуации сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

«В результате ДТП пострадали 5 человек: водитель «Киа», и четверо пассажиров, в том числе 40-летняя жена водителя, дочь 20-ти лет, сын 17-ти лет, а также друг сына 17-ти лет. Семья ехала из села Ярково в город Ялуторовск», — говорится в публикации.