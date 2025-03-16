Замглавы МЧС России перевернулся на внедорожнике TANK на трассе М-4

Замглавы МЧС России Роман Курынин попал в аварию на 229 км трассы М-4 «Дон» в Тульской области, сообщает SHOT. Чиновник ехал на своей машине TANK 500, в результате аварии его внедорожник перевернулся. Предварительно, он не пострадал, госпитализация не понадобилась.

На месте происшествия работают экстренные службы. Роману Курынину 43 года. Должность замминистра он занял в июле 2024-го. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», медалью ФСО России «За взаимодействие».