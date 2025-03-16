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16 марта, 14:42

Замглавы МЧС России перевернулся на внедорожнике TANK на трассе М-4

Замглавы МЧС РФ Курынин попал на внедорожнике в ДТП в Тульской области

Роман Курынин. Обложка © МЧС РФ

Роман Курынин. Обложка © МЧС РФ

Замглавы МЧС России Роман Курынин попал в аварию на 229 км трассы М-4 «Дон» в Тульской области, сообщает SHOT. Чиновник ехал на своей машине TANK 500, в результате аварии его внедорожник перевернулся. Предварительно, он не пострадал, госпитализация не понадобилась.

На месте происшествия работают экстренные службы. Роману Курынину 43 года. Должность замминистра он занял в июле 2024-го. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», медалью ФСО России «За взаимодействие».

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Ранее сообщалось, что в субботу, 15 марта, в Рязанской области произошла массовая авария с участием четырёх машин. ДТП случилось на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Четыре человека погибли.

Татьяна Миссуми
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