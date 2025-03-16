«Ящик ударил в лобовое стекло»: Арчи раскрыл детали ДТП, в котором едва не лишился жизнь

Известный российский телеведущий Артур Цветков (Арчи) раскрыл детали ДТП в Подмосковье, в котором чуть не погиб. По его словам, из-за урагана у грузовика, который ехал спереди, сорвало тент. Строительный мусор из кузова полетел назад.

«Ехала фура со строительным мусором, он был накрыт тентом. От сильного ветра его распахнуло и в мой автомобиль полетел строительный мусор. Один из ящиков ударил прямо в лобовое стекло», — отметил собеседник 360.ru.

Удар пришёлся на место, где обычно сидит телеведущий. Благо, его самого в этот момент уже не было в машине. Водитель высадил пассажира за пять минут до ДТП. Шофёр тоже не пострадал. По словам Арчи, теперь все говорят, что он «родился в рубашке».