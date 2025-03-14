Известный телеведущий чуть не разбился из-за урагана в Подмосковье

Машина бывшего телеведущего Муз-ТВ Арчи (Артур Цветков) пострадала из-за урагана в Подмосковье. Авто попало в аварию в Одинцовском районе, сообщает Mash.

Экс-телеведущий Муз-ТВ Арчи показал, как ураган повредил его авто. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, грузовик, который ехал впереди, случайно сбросил на авто знаменитости строительный мусор. Водитель машины не пострадал, как и сам Арчи. Обычно он ездит на пассажирском месте рядом с шофёром, однако сегодня ему крайне повезло. За пять минут до инцидента журналист вышел из машины, а водитель поехал на заправку.

Пострадавшее от урагана авто. Фото © Telegram / Mash

Цветков имеет на машину страховку. В ГИББД отметили, что водитель грузовика не виноват, так как брезент открылся из-за жуткого ветра.