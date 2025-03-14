Известный телеведущий чуть не разбился из-за урагана в Подмосковье
Mash: Авто экс-телеведущего Муз-ТВ Арчи пострадало из-за урагана в Подмосковье
Арчи. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vjarchi
Машина бывшего телеведущего Муз-ТВ Арчи (Артур Цветков) пострадала из-за урагана в Подмосковье. Авто попало в аварию в Одинцовском районе, сообщает Mash.
Экс-телеведущий Муз-ТВ Арчи показал, как ураган повредил его авто. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, грузовик, который ехал впереди, случайно сбросил на авто знаменитости строительный мусор. Водитель машины не пострадал, как и сам Арчи. Обычно он ездит на пассажирском месте рядом с шофёром, однако сегодня ему крайне повезло. За пять минут до инцидента журналист вышел из машины, а водитель поехал на заправку.
Пострадавшее от урагана авто. Фото © Telegram / Mash
Цветков имеет на машину страховку. В ГИББД отметили, что водитель грузовика не виноват, так как брезент открылся из-за жуткого ветра.
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