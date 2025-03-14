В Москве мощный ветер начал валить деревья
Случаи падения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве
На улице Трёхгорный вал дерево упало прямо на капот припаркованного во дворе автомобиля. Обложка © Telegram / ЦАО 24/7 • Москва
В Москве в пятницу, 14 марта, зафиксированы сильные порывы ветра, достигающие 22 метров в секунду. Как сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства, фиксируются случаи падения деревьев.
«Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят», — говорится в сообщении.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие часы. В связи с этим коммунальные службы призывают жителей столицы проявлять особую осторожность на улице в условиях непогоды: избегать укрытия под деревьями и не парковать свои автомобили рядом с ними.
Среди кадров упавших от ветра деревьев есть снимок с тополем, который рухнул на припаркованный автомобиль на Трёхгорном валу в центре Москвы. Внутри машины находился водитель, он не пострадал.
Напомним, ранее сообщалось, что 14 марта Москву накроет мощнейший шторм силой в девять баллов. Пик ненастья придётся на период с 15 по 18 часов, порывы ветра в это время могут достигать 18–23 метров в секунду.