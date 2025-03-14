В Москве мощный ветер начал валить деревья

В Москве в пятницу, 14 марта, зафиксированы сильные порывы ветра, достигающие 22 метров в секунду. Как сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства, фиксируются случаи падения деревьев.

«Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят», — говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие часы. В связи с этим коммунальные службы призывают жителей столицы проявлять особую осторожность на улице в условиях непогоды: избегать укрытия под деревьями и не парковать свои автомобили рядом с ними.

Среди кадров упавших от ветра деревьев есть снимок с тополем, который рухнул на припаркованный автомобиль на Трёхгорном валу в центре Москвы. Внутри машины находился водитель, он не пострадал.