Не приближаться к деревьям: Врач назвал правила выживания при урагане в Москве в пятницу

В Москве в пятницу, 14 марта, ожидается ветер, который оказывает давление 35,5 килограмма на квадратный метр поверхности. Передвигаться при таком ветре — это достаточно непродуманное и опасное занятие. Об этом в разговоре с Life.ru заявил врач – травматолог-ортопед, остеопат, директор Центра реабилитации Константин Терновой.

«Если нужно быть на работе, но есть обстоятельства непреодолимой силы, стоит задуматься. Если вы погибнете или получите травму, то на такую работу вы больше не пойдёте. Вам всё равно найдут замену, а вы будете в больнице 3–4 месяца. Передвигаться при таком ветре глупо и опасно. Пережидать такой ураган лучше в стационарных объектах, находясь подальше от окон и слабо закреплённых конструкций, потому что завтра, скорее всего, будет падение деревьев», — предупредил доктор.

По словам врача, при завтрашнем урагане вероятны срывы крыш и листов металла, столкновение с которыми чревато серьёзными травмами. Медик призывает переждать непогоду и скорректировать свои планы, если во время урагана вы должны оказаться на улице.

«Если же так получилось, что человек оказался на улице в это время, лучше постараться как можно быстрее укрыться в стационарных объектах — зайти в кафе, магазин, метро или остаться в машине, но подальше от деревьев, так как они могут повредить транспорт. Главное — переждать в безопасном месте и не рисковать. Не стоит пытаться идти против ветра спиной или лицом навстречу ветру», — заключил врач.