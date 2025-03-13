Москву и центральные регионы России 14 марта накроет девятибалльный шторм

В пятницу, 14 марта, Москва столкнётся с девятибалльным штормом. Пик непогоды ожидается с 15 до 18 часов. В это время порывы ветра достигнут опасных 18-23 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что дожди начались в столице ещё с вечера среды. Видимость уже ухудшилась до 1 километра. Частные метеостанции, особенно на западе города, фиксируют осадки от трёх до восьми миллиметров. Дожди продолжатся, постепенно ослабевая, до середины ночи. В итоге они добавят ещё 1-4 миллиметра осадков. Это окажется самым сильным дождём с начала весны.

«В пятницу снова начнутся дожди. Ночью температура будет от 7 до 10 градусов, а после полудня — от 11 до 14. В полдень 14 марта порывы ветра в Москве достигнут опасных 18-23 метров в секунду, что соответствует «девятибалльному шторму» по шкале Бофорта», — отметил Тишковец.

Синоптик добавил, что такой ветер создаёт давление до 30-35 килограммов на квадратный метр. Это приводит к поломке веток деревьев, клонит их к земле, затрудняет движение пешеходов, сносит слабоструктурированные объекты и может повредить шифер на крышах и дымовые трубы.

«Зона шторма распространится широким фронтом по всей Центральной России — от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер утихнет, но температура резко упадёт. Ночью на дорогах возникнет корка льда — гололедица», — пояснил специалист.