В Москву вернётся мороз с сильным ветром

В Московском регионе потепление сменится к выходным холодной погодой, столбик термометра 15 и 16 марта не поднимется выше плюс 6 градусов. Весеннее тепло и солнце вернутся лишь на следующей неделе. Об этом рассказал Life.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Велосипеды, самокаты и другой транспорт доставать можно, но в выходные придётся их убрать, наверное, потому что в пятницу у нас сильный ветер, он тоже будет мешать, хотя и тепло. А вот в субботу и воскресенье ветер стихнет, но будет лёгкий морозец ночью, а дневная температура – только для очень больших любителей прогулок на велосипедах – плюс 5, плюс 6 градусов», — пояснил он.

По его словам, в ближайшие выходные вряд ли удастся выбраться на природу или посидеть в беседке на даче, потому что промозглая погода нарушит комфорт. Однако синоптик посоветовал всё же выбираться из дома, а также совершать длительные пешие прогулки, которые помогут согреться и вернут тонус организму после «зимней спячки».