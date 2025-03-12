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Регион
12 марта, 09:59

В Москву вернётся мороз с сильным ветром

В Московском регионе тепло сменится похолоданием до +5 градусов 15 и 16 марта

В Московском регионе потепление сменится к выходным холодной погодой, столбик термометра 15 и 16 марта не поднимется выше плюс 6 градусов. Весеннее тепло и солнце вернутся лишь на следующей неделе. Об этом рассказал Life.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Велосипеды, самокаты и другой транспорт доставать можно, но в выходные придётся их убрать, наверное, потому что в пятницу у нас сильный ветер, он тоже будет мешать, хотя и тепло. А вот в субботу и воскресенье ветер стихнет, но будет лёгкий морозец ночью, а дневная температура – только для очень больших любителей прогулок на велосипедах – плюс 5, плюс 6 градусов», — пояснил он.

По его словам, в ближайшие выходные вряд ли удастся выбраться на природу или посидеть в беседке на даче, потому что промозглая погода нарушит комфорт. Однако синоптик посоветовал всё же выбираться из дома, а также совершать длительные пешие прогулки, которые помогут согреться и вернут тонус организму после «зимней спячки».

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Ранее сообщалось, что 11 марта стало самым тёплым днём в Москве с начала 2025 года. Температура в столице составила 12,2 градуса тепла. Однако ожидается, что похолодание всё же вернётся к москвичам на короткое время.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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