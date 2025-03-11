11 марта стало самым тёплым днём в Москве с начала 2025 года

Во вторник к 14:00 температура в столице составила 12,2 градуса тепла, что является самым высоким значением с начала года. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что с 10 по 14 марта в Москве установится тёплая погода с кратковременными дождями. В четверг и пятницу температура воздуха поднимется до 14 градусов, однако затем ожидается похолодание. Кроме того, в пятницу в столице предсказываются сильные порывы ветра и колебания атмосферного давления от низкого к высокому. Это связано с тем, что в выходные дни произойдёт резкое похолодание.