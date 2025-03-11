Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в середине марта

С 10 по 14 марта в Москве установится тёплая погода с кратковременными дождями. В четверг и пятницу воздух прогреется до 14 градусов, но в дальнейшем ожидается похолодание. Об этом заявил глава прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.

«Очень тёплая погода всю неделю, но с небольшой примесью кратковременных дождей во вторник, и в среду чуть-чуть более продолжительные, и в пятницу. Но температура при этом будет достаточно высокой, плюс 10–12 градусов, в четверг и пятницу — до 14 градусов тепла в дневные часы. Погода нас ждёт в целом очень тёплая, но пятница станет предвестником готовящегося похолодания», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.

Синоптик добавил, что в пятницу в столице прогнозируется сильный ветер и перепады атмосферного давления от снижения к повышению. Такая картина обусловлена тем, что в выходные наступит резкое похолодание. Шувалов напомнил, что март иногда называют последним зимним месяцем, и он скоро подтвердит это звание.