Сегодняшний день стал самым тёплым в столице с начала года

Сегодняшний день, 9 марта, стал самым тёплым с начала 2025 года в Москве. Столбик термометра поднялся до 10,5 градуса, это на 0,1 градуса больше, чем вчера. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Так как прогрев пока продолжается, точное значение максимальной температуры воздуха сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — уточнил Леус.