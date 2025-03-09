Сегодняшний день стал самым тёплым в столице с начала года
9 марта стало самым тёплым днём 2025 года в Москве, температура достигла +10,5°
Сегодняшний день, 9 марта, стал самым тёплым с начала 2025 года в Москве. Столбик термометра поднялся до 10,5 градуса, это на 0,1 градуса больше, чем вчера. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
«Так как прогрев пока продолжается, точное значение максимальной температуры воздуха сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — уточнил Леус.
Однако суточный рекорд для 9 марта принадлежит 2020 году, когда температура воздуха прогрелась до +12 градусов. Напомним, что в эти выходные в столице наблюдается аномально жаркая погода. Столбики термометра превысили среднее значение на 6-7 градусов. Антициклон позволил солнцу подарить жителям и гостям столицы своё тепло.
Life.ru