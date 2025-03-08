«Отличная новость для дачников»: Метеоролог рассказал о погоде на праздничных выходных

Выходные порадуют москвичей по-настоящему праздничной погодой, рассказал Life.ru метеоролог Никита Поповнин. По словам синоптика, столбики термометров превысят средние значения на шесть-семь градусов, а антициклон позволит солнцу подарить жителям и гостям столицы своё тепло.

«Сегодня в Москве температура воздуха днём составит плюс восемь, возможно даже плюс девять градусов. Погода будет облачной с прояснениями, без осадков. Вечером немного похолодает, но всё равно останется теплее, чем обычно», — отметил эксперт.

Метеоролог добавил, что в субботу ожидается самая лучшая погода на этой неделе. Повышенное атмосферное давление заставит пятничный ветер затихнуть и разгонит облака, а температура достигнет аномально высоких значений.

«В воскресенье облачности в столичном регионе станет больше, так как с севера начнёт спускаться циклон — область низкого атмосферного давления. Однако температура останется на аномально высоких значениях, около плюс девяти-десяти градусов днём. Осадков этот циклон в Москву не принесёт, поэтому погода останется комфортной», — отметил синоптик.

Также Поповнин дал москвичам несколько советов. Автомобилистов метеоролог призвал быть осторожными, так как талые воды где-то в области всё ещё могут замерзать и образовывать гололедицу. Внимательными следует быть и пешеходам, так как тротуары после ночи тоже могут превращаться в каток. А вот дачникам в эти выходные есть чему радоваться. Отсутствие снега позволит солнечной энергии сразу прогревать почву, что существенно ускорит начало посевного сезона.

«Обычно солнце сначала растапливает снег, затем высушивает пропитанную водой почву, и только потом она начинает прогреваться. Сейчас же, без снега, солнечная энергия сразу прогревает землю. Это отличная новость для дачников, ведь чем раньше прогреется земля, тем раньше начнётся сезон посадок», — резюмировал метеоролог.