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7 марта, 14:57

Москвичей предупредили о скором пробуждении комаров и мух

Зоолог Гомыранов: Скоро в Москве проснутся комары-звонцы и мухи из-за потепления

Зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов предупреждает, что скоро в Москве из-за тёплой погоды проснутся комары-звонцы и комнатные мухи. По словам эксперта, произойдёт это в ближайшие дни.

«Однако массовая активность большинства насекомых начнётся лишь при стабильном потеплении и появлении цветущих растений», – уточнил Гомыранов в беседе с агентством «Москва».

Зоолог рассказал, что в ближайшие дни в столице можно ожидать появления клещей, комаров-звонцов, комнатных мух и жужелиц, также могут проснуться божьи коровки. Единично могут выйти из спячки бабочки павлиний глаз, крапивницы, лимонницы, зимующие во взрослой стадии, шмели, осы и пчёлы. Однако для их полноценного пробуждения необходимо устойчивое тепло и наличие цветущих растений, добавил эксперт.

«Муравьи также могут начать движение внутри своих гнёзд, но массово выходить на поверхность пока не будут», – поведал сотрудник Сколковского института науки и технологий.

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Ранее синоптик рассказал, когда в Россию придёт настоящая весна. В восточной половине России, включая Сибирь и Дальний Восток, март ожидается холоднее нормы, тогда как на Урале и в северо-западной РФ температура будет выше нормы на 1-2 градуса. А в республиках Северного Кавказа прогнозируется понижение температуры. С 7 марта в западных регионах страны начнется весенняя погода с положительными температурами.

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Shutterstock / FOTODOM / frank60

Алена Пенчугина
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