Онищенко рассказал, как не заболеть на фоне потепления, и напомнил «холодную» поговорку про март

Несмотря на потепление, которое пришло в Центральную Россию, расслабляться и снимать тёплую одежду рано, считает эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. В беседе с Life.ru он дал советы, как в период краткого повышения температур не подхватить простуду.

Действительно, небольшое потепление есть, но будем отталкиваться от другого — от народных примет. Когда-то бытовала поговорка: «Марток — надевай двое порток». Это говорит о том, что март действительно был месяцем, когда зима собирала последние силы. Кого-то это радовало, кого-то огорчало, но тем не менее температура была действительно холодной. Берегите себя, не простужайтесь. Геннадий Онищенко Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Он напомнил, что в марте как раз продолжается так называемый осенне-зимний подъём заболеваемости, который начинается в октябре и длится до марта. И нынешнее потепление не означает, что мы «должны пребывать в полной расслабленности и безответственном отношении к собственному здоровью». Более того, могут обостриться и имеющиеся соматические заболевания по линии кардиологии, эндокринологии.

«К тому же окончание зимы достаточно пообтрепало наши с вами запасы сил, которые мы копили прошлым летом, отдыхая, загорая. Поэтому никаких панических настроений, но внимательное отношение к своему здоровью, следить за нагрузками», — заключил Онищенко.